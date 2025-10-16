Пьяный водитель, убивший человека в ДТП, получил 8 лет колонии

22:20, 16 окт 2025

В Стерлитамаке 24-летний водитель получил восемь лет колонии-поселения за аварию, в которой погиб человек. Суд также запретил ему садиться за руль в течение трех лет после освобождения.

ДТП произошло вечером 11 января. Молодой человек сел за руль своей «Тойоты Камри» в нетрезвом виде и разогнался до 142 км/ч. На высокой скорости он врезался в ехавший впереди «Мерседес-Бенц». От сильного удара «Мерседес» выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с третьим автомобилем. Водитель «Мерседеса» скончался на месте.

На суде виновник аварии отказался признавать вину. Несмотря на это, Стерлитамакский городской суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека.

