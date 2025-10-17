В Уфе начальника отдела Госжилнадзора арестовали за взятку

22:15, 17 окт 2025

В Уфе арестовали Рината Файзуллина, который возглавляет отдел пожарного надзора в Госжилнадзоре Башкирии. По версии следствия, он получил 200 тысяч рублей от директора строительной компании.

Как сообщают следователи, летом 2024 года чиновник взял деньги за помощь в согласовании проекта реконструкции. Взятку передали через его коллегу, начальника организационно-контрольного отдела Гульназ Гаязову. Сама Гаязова была задержана в феврале 2025 года и с тех пор находится под домашним арестом.

Суд отправил Рината Файзуллина в СИЗО на время расследования уголовного дела.

Этот арест — часть масштабной проверки в Госжилнадзоре республики. По делу о коррупции в ведомстве проходят уже 17 бывших и действующих сотрудников. Кроме чиновников, обвинения в даче взяток и посредничестве предъявлены 15 представителям бизнеса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ