В Уфе 26 охранников добились выплаты 1,5 млн рублей долга по зарплате

В Уфе 26 охранников добились выплаты 1,5 млн рублей долга по зарплате

22:30, 17 окт 2025

Сотрудникам уфимского ЧОП «Фараон» вернули долги по зарплате на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Выплат добился Следственный комитет после того, как выяснилось, что директор компании целый год не платил своим работникам.

По данным следствия, руководитель охранного предприятия 12 месяцев платил 26 сотрудникам зарплату ниже МРОТ или не платил совсем. При этом деньги у компании были, но директор тратил их на другие производственные нужды, игнорируя обязательства перед персоналом.

После вмешательства следователей всю задолженность перед охранниками вместе с законной компенсацией погасили в полном объеме. Теперь директора ЧОП «Фараон» ждет суд — уголовное дело о невыплате зарплат уже передано для рассмотрения.

Автор: Семен Подгорный
