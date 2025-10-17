В Башкирии банда похитила должника и вывезла его из города

22:35, 17 окт 2025

В городской суд Октябрьского поступило уголовное дело о похищении человека. Четверых местных жителей обвиняют в том, что они силой вывезли знакомого за город, избили и отобрали телефон, требуя вернуть долг.

По данным прокуратуры, преступление произошло в ноябре 2024 года. Шестеро сообщников подкараулили мужчину у одного из магазинов и потребовали немедленно отдать им около 70 тысяч рублей. Получив отказ, они затолкали должника в автомобиль.

За пределами города мужчину продолжили избивать, угрожая расправой. Под давлением он отдал нападавшим свой мобильный телефон. Несмотря на это, ему удалось вырваться, сбежать и обратиться в полицию.

Следствие по делу четверых нападавших завершено, и прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы в отношении двух оставшихся участников выделены в отдельное производство.

Автор: Семен Подгорный