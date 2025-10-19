В Уфе ГИБДД начала штрафовать курьеров на самокатах и велосипедах

21:47, 19 окт 2025

В Уфе инспекторы ГИБДД вышли на рейды для проверки курьеров на электросамокатах и велосипедах. Сотрудники дорожной полиции следят за тем, как доставщики соблюдают правила, и выписывают штрафы нарушителям.

Инспекторы обращают внимание на то, уступают ли курьеры дорогу пешеходам и правильно ли передвигаются по тротуарам и проезжей части. Во время проверки доставщикам также напоминают о необходимости использовать защитную экипировку и следовать сигналам светофоров.

Размер штрафа зависит от мощности транспорта:

До 0,25 кВт (СИМ). Если мощность самоката не превышает 0,25 кВт, он считается средством индивидуальной мобильности. На нём разрешено ехать по тротуару, только если рядом нет велодорожки или обочины. Штраф за нарушение этого правила — 800 рублей.

Более 0,25 кВт (мопед). Транспорт мощнее приравнивается к мопеду. Ездить на нём по тротуарам и пешеходным зонам полностью запрещено. Нарушителям грозит штраф до 2000 рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ