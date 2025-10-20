Бывший инспектор колонии в Башкирии получил условный срок за избиение заключенного

22:07, 20 окт 2025

В Башкирии суд вынес приговор бывшему старшему инспектору колонии-поселения № 3, который избил осужденного. Ему назначили три года лишения свободы условно.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. По данным суда, инспектор вместе с заместителем начальника колонии избили в служебном кабинете заключенного, который прибыл в учреждение пьяным. Сотрудники повалили мужчину на пол и нанесли ему травмы.

Суд признал экс-инспектора виновным в превышении должностных полномочий. Ему дали три года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденному на два года запретили занимать должности на госслужбе, связанные с властными функциями в правоохранительных органах.

Дело второго участника избиения, заместителя начальника колонии, рассматривается отдельно. Приговор инспектору пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Автор: Семен Подгорный