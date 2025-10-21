Все новости Уфы и Башкортостана
За вовлечение детей в диверсии введут пожизненное заключение

11:24, 21 окт 2025

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Организаторам таких преступлений будет грозить пожизненное лишение свободы.

Подростков, участвующих в диверсиях, смогут привлекать к уголовной ответственности уже с 14 лет. Эта норма аналогична той, что действует для обвиняемых в терроризме.

Новый закон сделает наказание неотвратимым. Он полностью отменяет срок давности для преступлений, связанных с диверсиями, а также исключает возможность условного осуждения или смягчения приговора. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти меры необходимы для защиты детей от вербовки и укрепления национальной безопасности.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
