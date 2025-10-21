Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе пьяный муж выбросил жену с пятого этажа после драки

В Уфе пьяный муж выбросил жену с пятого этажа после драки

22:19, 21 окт 2025

В Уфе осудили 52-летнего мужчину, который во время ссоры выбросил свою жену с балкона пятого этажа. Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима.

Инцидент произошел в июле 2024 года. По данным прокуратуры, нетрезвый мужчина поссорился с супругой и ударил ее кулаком, сломав нос. Когда женщина попыталась укрыться на балконе, он проследовал за ней и сбросил вниз.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи неделю боролись за её жизнь, но спасти не смогли.

На суде мужчина отрицал свою вину. Тем не менее, его признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме тюремного срока, суд обязал его выплатить миллион рублей в качестве компенсации морального вреда их несовершеннолетней дочери.

Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына

Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына
Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратуры РБ
Теги: Уфа суд убийство происшествия Уфа
