Ради лайков на сцепке: школьник из Уфы снял опасный трюк на электричке

21:25, 22 окт 2025

В Уфе 16-летний школьник прокатился на сцепке движущейся электрички, снял это на видео и выложил в соцсеть. Теперь его матери грозит административная ответственность.

Ролик обнаружили сотрудники транспортной полиции. На кадрах подросток стоит на сцепных механизмах поезда во время движения и снимает себя на камеру. Для эффектности он наложил на видео музыку.

Личность автора установили быстро. Поскольку нарушитель несовершеннолетний, административный протокол составили на его мать. Все материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Чтобы опасный трюк не стал примером для подражания, транспортная полиция направила в Роскомнадзор требование заблокировать видео.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео