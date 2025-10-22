Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Ради лайков на сцепке: школьник из Уфы снял опасный трюк на электричке

Ради лайков на сцепке: школьник из Уфы снял опасный трюк на электричке

21:25, 22 окт 2025

В Уфе 16-летний школьник прокатился на сцепке движущейся электрички, снял это на видео и выложил в соцсеть. Теперь его матери грозит административная ответственность.

Ролик обнаружили сотрудники транспортной полиции. На кадрах подросток стоит на сцепных механизмах поезда во время движения и снимает себя на камеру. Для эффектности он наложил на видео музыку.

Личность автора установили быстро. Поскольку нарушитель несовершеннолетний, административный протокол составили на его мать. Все материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Чтобы опасный трюк не стал примером для подражания, транспортная полиция направила в Роскомнадзор требование заблокировать видео.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В башкирском Салавате пьяный 13-летний подросток на «Лексусе» устроил погоню с ДПС

Читайте также:

В башкирском Салавате пьяный 13-летний подросток на «Лексусе» устроил погоню с ДПС
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В башкирском Салавате пьяный 13-летний подросток на «Лексусе» устроил погоню с ДПС
Происшествия в Башкирии
В башкирском Салавате пьяный 13-летний подросток на «Лексусе» устроил погоню с ДПС
Уфимский дрифтер попался на горячем видео
Человек и закон в Башкирии
Уфимский дрифтер попался на горячем видео
В Уфе в аварии с квадроциклом пострадали двое подростков
Происшествия в Башкирии
В Уфе в аварии с квадроциклом пострадали двое подростков
В Уфе любителя дерзких выходок за рулём лишат водительских прав
Происшествия в Башкирии
В Уфе любителя дерзких выходок за рулём лишат водительских прав


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен