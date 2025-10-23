Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Башкирии получил 13 лет колонии за передачу данных украинской разведке

21:33, 23 окт 2025

Суд в Краснодарском крае признал жителя Башкортостана Эрнеста Шарафутдинова виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима.

По данным следствия, Шарафутдинов, несогласный с политикой РФ и проведением СВО, в марте 2024 года связался с сотрудником украинской военной разведки через мессенджер. Он получил от него координаты промышленных объектов в Башкирии и Татарстане, чтобы организовать диверсии с помощью беспилотников.

Мужчина не стал совершать теракты сам. Вместо этого он передал полученные координаты обратно украинской стороне, зная, что их используют для нанесения ударов.

Сотрудники ФСБ задержали Шарафутдинова в Краснодарском крае. После отбытия 13-летнего срока ему на год ограничат свободу. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
