Водителя автобуса осудили на 9 лет за смертельное ДТП в Уфе

21:38, 23 окт 2025

В Уфе вынесли приговор водителю автобуса, по вине которого в июне погибли два человека. Мужчину приговорили к девяти годам колонии общего режима.

Авария произошла на улице Сипайловской. Водитель автобуса «НефАЗ» был пьян, превысил скорость и врезался в ехавший впереди медицинский УАЗ. От удара легковой автомобиль перевернулся.

В УАЗе находились двое сотрудников республиканского фтизиопульмонологического центра — водитель и работница столовой. Они возвращались с выезда, где развозили ужин пациентам. Оба погибли на месте.

Прокурор требовал для виновника 10 лет заключения. Помимо основного срока, суд запретил осуждённому управлять транспортом в течение трёх лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ