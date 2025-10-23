Водителя автобуса осудили на 9 лет за смертельное ДТП в Уфе
21:38, 23 окт 2025
В Уфе вынесли приговор водителю автобуса, по вине которого в июне погибли два человека. Мужчину приговорили к девяти годам колонии общего режима.
Авария произошла на улице Сипайловской. Водитель автобуса «НефАЗ» был пьян, превысил скорость и врезался в ехавший впереди медицинский УАЗ. От удара легковой автомобиль перевернулся.
В УАЗе находились двое сотрудников республиканского фтизиопульмонологического центра — водитель и работница столовой. Они возвращались с выезда, где развозили ужин пациентам. Оба погибли на месте.
Прокурор требовал для виновника 10 лет заключения. Помимо основного срока, суд запретил осуждённому управлять транспортом в течение трёх лет. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
