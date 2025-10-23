В Уфе суд передал государству почти 13 тысяч бесхозных курток
21:49, 23 окт 2025
Калининский районный суд Уфы признал бесхозным имуществом 12 721 куртку. Теперь партия зимней одежды принадлежит государству.
Куртки обнаружили сотрудники Башкортостанской таможни во время проверки транспорта. Владельца груза найти не удалось: ни компания-отправитель, ни получатель не заявили о своих правах на товар в течение длительного времени.
Поскольку собственник не объявился, таможня обратилась в суд. Суд удовлетворил иск, и теперь государство решит дальнейшую судьбу курток.
Автор: Семен Подгорный
