Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии осудили водителя, который пьяным насмерть сбил пенсионерку

В Башкирии осудили водителя, который пьяным насмерть сбил пенсионерку

21:50, 27 окт 2025

Суд в Белорецке приговорил местного жителя к 5 годам и 7 месяцам колонии-поселения. В апреле 2024 года он устроил ДТП, в котором погибла пожилая женщина.

Мужчина сел за руль УАЗа пьяным. Двигаясь задним ходом, он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте, и скрылся с места аварии. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее водителя уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Помимо лишения свободы, суд запретил ему управлять автомобилем на три года. Также его обязали выплатить по 500 тысяч рублей сыну и дочери, погибшей в качестве компенсации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительницу Башкирии приговорили к 7 годам колонии за убийство подруги

Читайте также:

Жительницу Башкирии приговорили к 7 годам колонии за убийство подруги
Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк происшествия в Белорецке дтп в белорецке суд
Читайте также

В Уфе барабанщика осудили на 6,5 лет за смертельное ДТП
Человек и закон в Башкирии
В Уфе барабанщика осудили на 6,5 лет за смертельное ДТП
В Уфе осудили женщину-водителя за смертельный наезд на пешехода
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудили женщину-водителя за смертельный наезд на пешехода
В Башкирии арестовали водителя, который пьяным насмерть сбил 12-летнюю девочку
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии арестовали водителя, который пьяным насмерть сбил 12-летнюю девочку
В Башкирии осудили 18-летнего парня срок ДТП, в которой погибла девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии осудили 18-летнего парня срок ДТП, в которой погибла девушка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен