В Башкирии осудили водителя, который пьяным насмерть сбил пенсионерку

21:50, 27 окт 2025

Суд в Белорецке приговорил местного жителя к 5 годам и 7 месяцам колонии-поселения. В апреле 2024 года он устроил ДТП, в котором погибла пожилая женщина.

Мужчина сел за руль УАЗа пьяным. Двигаясь задним ходом, он сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте, и скрылся с места аварии. Женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее водителя уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Помимо лишения свободы, суд запретил ему управлять автомобилем на три года. Также его обязали выплатить по 500 тысяч рублей сыну и дочери, погибшей в качестве компенсации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Жительницу Башкирии приговорили к 7 годам колонии за убийство подруги

Автор: Семен Подгорный