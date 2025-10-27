Директор строительной компании в Башкирии лишился имущества на 120 млн за налоговые махинации

21:59, 27 окт 2025

В Башкирии передали в суд дело директора и главного бухгалтера строительной компании «Родной Дом». Их обвиняют в неуплате налогов на сумму более 81 млн рублей. Чтобы возместить ущерб государству, на имущество компании наложили арест на 120 млн рублей.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год директор компании использовал мошенническую схему, чтобы не платить НДС. Он заключал фиктивные договоры с подставными фирмами и индивидуальными предпринимателями, часть из которых создавалась специально для махинаций. Это позволяло незаконно получать налоговые вычеты.

Следственный комитет завершил расследование. Теперь судьбу руководителя и бухгалтера решит суд.

Автор: Семен Подгорный