Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии дачник из ревности зарезал сожительницу и её знакомого

В Башкирии дачник из ревности зарезал сожительницу и её знакомого

21:32, 28 окт 2025

Верховный суд Башкирии вынес приговор 65-летнему мужчине, который из ревности убил свою сожительницу и их знакомого. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление произошло в июне 2024 года на даче в Стерлитамаке. Мужчина заподозрил сожительницу в измене, схватил нож и нанес обоим множественные ранения. От полученных травм женщина и её знакомый скончались на месте.

После убийства мужчина рассказал о случившемся соседям, а затем сознался в преступлении прибывшим полицейским.

Помимо тюремного срока, суд назначил осужденному год ограничения свободы после освобождения. Его также обязали выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родственнику одного из погибших.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительницу Башкирии приговорили к 7 годам колонии за убийство подруги

Читайте также:

Жительницу Башкирии приговорили к 7 годам колонии за убийство подруги
Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке убийство суд
Читайте также

65-летний житель Башкирии на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого
Человек и закон в Башкирии
65-летний житель Башкирии на почве ревности убил сожительницу и ее знакомого
Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии получил 10 лет колонии за убийство сожительницы
В Башкирии ревнивый мужчина зарезал сожительницу
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии ревнивый мужчина зарезал сожительницу
Обвиняемому в смерти трех человек жителю Башкирии дали 20 лет колонии
Человек и закон в Башкирии
Обвиняемому в смерти трех человек жителю Башкирии дали 20 лет колонии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен