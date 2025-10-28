В Башкирии дачник из ревности зарезал сожительницу и её знакомого

21:32, 28 окт 2025

Верховный суд Башкирии вынес приговор 65-летнему мужчине, который из ревности убил свою сожительницу и их знакомого. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление произошло в июне 2024 года на даче в Стерлитамаке. Мужчина заподозрил сожительницу в измене, схватил нож и нанес обоим множественные ранения. От полученных травм женщина и её знакомый скончались на месте.

После убийства мужчина рассказал о случившемся соседям, а затем сознался в преступлении прибывшим полицейским.

Помимо тюремного срока, суд назначил осужденному год ограничения свободы после освобождения. Его также обязали выплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родственнику одного из погибших.

Автор: Семен Подгорный