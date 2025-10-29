Все новости Уфы и Башкортостана
Подростка в Башкирии будут судить за угон машины родственника

21:08, 29 окт 2025

В городе Октябрьском полиция задержала подростка, который угнал автомобиль у своего двоюродного брата, чтобы покататься с другом. Теперь ему грозит уголовное наказание за неправомерное завладение транспортным средством.

Чтобы осуществить задуманное, парень приехал на попутках из соседнего города. Он знал, где брат паркует машину и что пассажирская дверь не заперта — владелец сам ранее рассказал ему об этом. Подросток проник в салон и завёл двигатель, замкнув провода зажигания.

На угнанном автомобиле он сначала заехал в соседнее село, где забрал своего друга, который не знал о происхождении машины. Затем они вместе поехали в Октябрьский. По дороге к автовокзалу их остановили сотрудники полиции.

В отделении задержанный признал вину. Следователи возбудили уголовное дело.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском угон
