Суд в Уфе продлил арест главе «Башспирта» Раифу Абдрахимову

22:02, 29 окт 2025

29 октября Советский районный суд Уфы продлил арест генерального директора «Башспирта» Раифа Абдрахимова. Он пробудет в СИЗО еще 24 дня, до 23 ноября.

Следствие считает, что Абдрахимов не расторг убыточные договоры аренды двух зданий в Уфе, которые являются объектами культурного наследия. Эти контракты заключило прошлое руководство компании без конкурса и оценки экономической целесообразности. Сам Абдрахимов возглавляет «Башспирт» с августа 2022 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что будет лично просить об освобождении Абдрахимова. Он отметил вклад руководителя в стабилизацию работы и развитие компании. Таким образом, руководство республики поддерживает главу «Башспирта», несмотря на претензии следствия.

