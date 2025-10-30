Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе иностранцу грозит суд за попытку дать взятку полицейскому

В Уфе иностранцу грозит суд за попытку дать взятку полицейскому

09:09, 30 окт 2025

В Уфе 32-летнему гражданину Таджикистана грозит уголовное дело за то, что он предложил полицейским 15 тысяч рублей.

Мужчину остановили у торгового центра во время рейда «Нелегал-2025». У него не оказалось документов, разрешающих пребывание в России. Чтобы избежать ответственности за нарушение миграционного законодательства, он попытался дать взятку.

Сотрудники полиции от денег отказались и задокументировали предложение. Помимо штрафа за незаконное пребывание в стране, на мужчину завели уголовное дело о покушении на дачу взятки. На время расследования его поместили в изолятор.

Следственный комитет уже передал материалы дела прокурору. Теперь ведомство решит, направлять ли обвинительное заключение в суд.

Автор: Семен Подгорный
Теги: взятка Уфа
