В Башкирии разыскивают отца за долги по алиментам
21:45, 30 окт 2025
Судебные приставы Шаранского района ищут 39-летнего Виктора Д. Он задолжал своему ребёнку более 100 тысяч рублей и скрывается, чтобы не платить.
По данным приставов, мужчина может находиться в Татарстане, где работает неофициально. Он намеренно не сообщает о своём местонахождении и доходах.
Ваша информация может помочь ребёнку получить положенные ему деньги. Если вы знаете, где находится Виктор Давлетшин, или видели его, пожалуйста, позвоните судебным приставам.
Телефоны для связи:
* 8 (987) 613-22-24
* 8 (347) 273-56-40.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Приставы Башкирии объявили в розыск отца с маленькой дочерью
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии ищут отца пятерых детей за долг по алиментам в 1,5 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии разыскивают отца, который задолжал детям более 700 тысяч рублей
Человек и закон в Башкирии
Башкирские приставы ищут должника по алиментам на полмиллиона рублей