В Башкирии разыскивают отца за долги по алиментам

21:45, 30 окт 2025

Судебные приставы Шаранского района ищут 39-летнего Виктора Д. Он задолжал своему ребёнку более 100 тысяч рублей и скрывается, чтобы не платить.

По данным приставов, мужчина может находиться в Татарстане, где работает неофициально. Он намеренно не сообщает о своём местонахождении и доходах.

Ваша информация может помочь ребёнку получить положенные ему деньги. Если вы знаете, где находится Виктор Давлетшин, или видели его, пожалуйста, позвоните судебным приставам.

Телефоны для связи:

* 8 (987) 613-22-24

* 8 (347) 273-56-40.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ