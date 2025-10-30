В Башкирии сироты и бывшие заключенные смогут получить бесплатную юридическую помощь

21:57, 30 окт 2025

Депутаты Госсобрания Башкирии сделали шаг к тому, чтобы бесплатная юридическая помощь стала доступнее. На 26-м заседании они одобрили в первом чтении законопроект, который расширяет список льготных категорий. Если закон примут, на бесплатную поддержку юристов смогут претендовать студенты, оставшиеся без родителей, и люди, вышедшие из мест лишения свободы.

Помощь предназначена для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Например, для студентов, потерявших родителей во время учебы, — им помогут разобраться с наследством или отстоять право на жилье. Также поддержка рассчитана на бывших заключенных, которые возвращаются к нормальной жизни. Им юристы помогут восстановить документы, решить трудовые споры или защитить свои права.

Специалисты бесплатно проконсультируют, помогут составить исковое заявление, жалобу или другой правовой документ, а также представят интересы человека в суде.

Инициативу предложил председатель Госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле. Законопроект принят в первом чтении, а это значит, что его основную идею одобрили. Теперь документу предстоят второе и третье чтения, после чего он поступит на подпись главе республики.

Автор: Семен Подгорный