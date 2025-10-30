Все новости Уфы и Башкортостана
Бывшего полицейского из Уфы обвинили в разглашении гостайны

Бывшего полицейского из Уфы обвинили в разглашении гостайны

22:05, 30 окт 2025

В Уфе 38-летний бывший оперуполномоченный МВД стал фигурантом уголовного дела. По данным ФСБ, он передавал секретные сведения человеку, который находился в оперативной разработке.

Следствие установило, что с сентября по декабрь 2022 года полицейский информировал фигуранта о ходе следствия против него. Он раскрывал тактику, методы и другие детали работы силовиков.

Экспертная комиссия ФСБ подтвердила, что переданные сведения составляли государственную тайну под грифом «секретно». Утечка данных об организации оперативно-розыскной деятельности создала угрозу для безопасности государства.

По результатам служебной проверки сотрудника уволили из МВД. Теперь ему грозит уголовная ответственность за разглашение гостайны. Расследованием дела занимаются органы федеральной безопасности.

Вынашивал план: в Башкирии сотрудник МВД рискует оказаться за решеткой за разглашение гостайны

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
