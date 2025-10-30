Бывшего полицейского из Уфы обвинили в разглашении гостайны

22:05, 30 окт 2025

В Уфе 38-летний бывший оперуполномоченный МВД стал фигурантом уголовного дела. По данным ФСБ, он передавал секретные сведения человеку, который находился в оперативной разработке.

Следствие установило, что с сентября по декабрь 2022 года полицейский информировал фигуранта о ходе следствия против него. Он раскрывал тактику, методы и другие детали работы силовиков.

Экспертная комиссия ФСБ подтвердила, что переданные сведения составляли государственную тайну под грифом «секретно». Утечка данных об организации оперативно-розыскной деятельности создала угрозу для безопасности государства.

По результатам служебной проверки сотрудника уволили из МВД. Теперь ему грозит уголовная ответственность за разглашение гостайны. Расследованием дела занимаются органы федеральной безопасности.

Автор: Семен Подгорный