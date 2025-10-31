У экс-главы Мелеузовского района Башкирии конфискуют имущество на 25 млн рублей

22:15, 31 окт 2025

Верховный суд Башкирии постановил взыскать с бывшего главы Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова и его родственников активы на общую сумму около 25 млн рублей. Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая посчитала решение первой инстанции слишком мягким.

По решению суда в доход государства будут обращены:

Две квартиры в Уфе и Мелеузе;

Автомобиль «Лада Нива» стоимостью 980 тысяч рублей;

23,9 млн рублей, происхождение которых чиновник не смог подтвердить.

Ранее районный суд отказался конфисковывать автомобиль, но апелляционная инстанция отменила это решение.

Конфискация связана с уголовным делом о взятке. По версии следствия, в 2018 году Шамсутдинов помог строительной фирме получить три земельных участка под жилые дома. Взамен он получил права на три однокомнатные квартиры в будущих новостройках стоимостью более 4 млн рублей. Чтобы скрыть преступление, квартиры были оформлены на родственников через посредника. Уголовное дело против экс-чиновника сейчас рассматривается в суде.

Посредник по делу, Олег Барышников, уже получил приговор. В октябре его оштрафовали на 2,7 млн рублей и конфисковали у него имущество на 1,5 млн. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Суд продлил арест главе Мелеузовского района Башкирии Рустэму Шамсутдинову

Автор: Семен Подгорный

Фото: Советский районный суд Уфы