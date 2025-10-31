Водитель без прав попался на взятке инспектору в Башкирии

22:26, 31 окт 2025

В Давлекановском районе Башкирии водитель, которого поймали за рулём без прав, попытался откупиться от штрафа взяткой. В результате он не только не решил проблему, но и стал фигурантом уголовного дела.

Мужчина пришёл в отдел полиции в нетрезвом виде, чтобы договориться с инспектором. Сотрудник официально предупредил его об уголовной ответственности за дачу взятки, но водитель проигнорировал слова полицейского и передал ему пять тысяч рублей.

Весь разговор и передачу денег зафиксировал видеорегистратор на форме инспектора. Эта запись стала главным доказательством для возбуждения уголовного дела.

Теперь, помимо административного наказания за езду без прав, мужчине грозят более серьёзные последствия. За попытку подкупа должностного лица закон предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

