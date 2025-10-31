Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Водитель без прав попался на взятке инспектору в Башкирии

Водитель без прав попался на взятке инспектору в Башкирии

22:26, 31 окт 2025

В Давлекановском районе Башкирии водитель, которого поймали за рулём без прав, попытался откупиться от штрафа взяткой. В результате он не только не решил проблему, но и стал фигурантом уголовного дела.

Мужчина пришёл в отдел полиции в нетрезвом виде, чтобы договориться с инспектором. Сотрудник официально предупредил его об уголовной ответственности за дачу взятки, но водитель проигнорировал слова полицейского и передал ему пять тысяч рублей.

Весь разговор и передачу денег зафиксировал видеорегистратор на форме инспектора. Эта запись стала главным доказательством для возбуждения уголовного дела.

Теперь, помимо административного наказания за езду без прав, мужчине грозят более серьёзные последствия. За попытку подкупа должностного лица закон предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе иностранцу грозит суд за попытку дать взятку полицейскому

Читайте также:

В Уфе иностранцу грозит суд за попытку дать взятку полицейскому
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Давлекановский район происшествия в давлекановском районе взятка
Читайте также

В Башкирии будут судить экс-полицейского, который за деньги покрывал пьяных водителей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии будут судить экс-полицейского, который за деньги покрывал пьяных водителей
В Башкирии мужчина попытался забрать машину со штрафстоянки по поддельным правам
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина попытался забрать машину со штрафстоянки по поддельным правам
В Башкирии пьяный водитель пытался откупиться от ДПС пятитысячной купюрой
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель пытался откупиться от ДПС пятитысячной купюрой
В Башкирии водитель предложил инспектору ДПС 10 тысяч рублей за молчание
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель предложил инспектору ДПС 10 тысяч рублей за молчание


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен