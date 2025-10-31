В Башкирии разыскивают отца, который задолжал своему ребёнку 2 млн рублей

22:34, 31 окт 2025

Судебные приставы Дуванского и Кигинского районов ищут 43-летнего Альберта Г. (1982 года рождения). Он должен более 2 млн рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, но уклоняется от выплат. По предварительным данным, мужчина скрывается в Тольятти.

Приставы неоднократно пытались связаться с должником по месту регистрации, но не нашли его. Поскольку Альберт Г. долгое время не платит алименты, его объявили в исполнительный розыск.

Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, пожалуйста, позвоните в дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан. Конфиденциальность гарантируется.

Телефоны для связи:

8 (996) 290-88-50

8 (347) 273-56-40.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии разыскивают отца за долги по алиментам

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ / телеграм