В Уфе мужчина, ослепивший человека в драке, получил четыре года условно

21:42, 01 ноя 2025

Суд в Уфе приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы условно. Во время конфликта он выстрелил в другого мужчину из травматического пистолета, из-за чего тот ослеп на один глаз.

Драка произошла в январе этого года у остановки в микрорайоне Северный Посадский. Там поссорились две компании молодых людей. Одна из девушек позвонила знакомому и попросила о помощи. Приехавший на место мужчина ударил одного из участников конфликта ногой в живот, а затем несколько раз выстрелил в него. В результате пострадавший лишился зрения на правый глаз.

На суде нападавший полностью признал свою вину. Он также частично возместил вред, выплатив пострадавшему 500 тысяч рублей.

Суд учёл признание вины и частичную компенсацию, назначив наказание в виде четырех лет условного заключения с испытательным сроком в три года. Это означает, что осужденный останется на свободе. Однако если в течение трёх лет он нарушит закон, условный срок заменят на реальное заключение в колонии.

Автор: Семен Подгорный