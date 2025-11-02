В Башкирии подросток получил пулю в голову

22:18, 02 ноя 2025

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование нападения на подростка в Уфе. Поводом стала жалоба матери пострадавшего, которая была недовольна затянувшимся расследованием.

Инцидент произошел в июне. Трое мужчин пытались пройти в развлекательное заведение, но несовершеннолетний сотрудник отказал им во входе. В ответ один из посетителей сначала угрожал юноше, а затем выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Подростка госпитализировали, ему потребовалось длительное лечение.

Хотя уголовное дело возбудили в июле, по мнению матери, оно расследовалось слишком медленно. Не дождавшись результатов на местном уровне, женщина обратилась напрямую к главе Следственного комитета.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Башкортостану Владимира Архангельского немедленно доложить о ходе расследования и объяснить причины волокиты. Теперь дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube