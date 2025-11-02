Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии подросток получил пулю в голову

В Башкирии подросток получил пулю в голову

22:18, 02 ноя 2025

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование нападения на подростка в Уфе. Поводом стала жалоба матери пострадавшего, которая была недовольна затянувшимся расследованием.

Инцидент произошел в июне. Трое мужчин пытались пройти в развлекательное заведение, но несовершеннолетний сотрудник отказал им во входе. В ответ один из посетителей сначала угрожал юноше, а затем выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Подростка госпитализировали, ему потребовалось длительное лечение.

Хотя уголовное дело возбудили в июле, по мнению матери, оно расследовалось слишком медленно. Не дождавшись результатов на местном уровне, женщина обратилась напрямую к главе Следственного комитета.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Башкортостану Владимира Архангельского немедленно доложить о ходе расследования и объяснить причины волокиты. Теперь дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе

Читайте также:

Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен