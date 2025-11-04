Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии 18-летний водитель без прав устроил погоню с полицией

В Башкирии 18-летний водитель без прав устроил погоню с полицией

21:19, 04 ноя 2025

В Бирске сотрудники ГИБДД после погони задержали 18-летнего водителя без прав. Инцидент произошёл во время рейда «Трезвый водитель».

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться. Для задержания к погоне подключили второй патрульный экипаж. Совместными действиями полицейские заблокировали машину нарушителя.

За рулём оказался местный житель, у которого никогда не было водительского удостоверения. Его автомобиль отправили на спецстоянку. На водителя составили несколько административных протоколов и поставили его на профилактический учёт в полиции.

