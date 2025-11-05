Главу сельсовета в Башкирии осудили за мошенничество

16:07, 05 ноя 2025

Суд приговорил главу Тошкуровского сельсовета в Балтачевском районе к двум годам условно за фиктивный контракт на ремонт дорог. Из-за его действий бюджет поселения потерял 50 тысяч рублей.

Летом 2023 года чиновник предложил местному предпринимателю заключить муниципальный контракт на обслуживание дорог. По условиям сделки, предприниматель не проводил никаких работ. Он получил из бюджета 50 тысяч рублей, из которых 30 тысяч передал главе сельсовета. Оставшиеся 20 тысяч коммерсант удержал в счёт погашения старого долга.

В суде бывший глава вину не признал. Несмотря на это, его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Помимо условного срока, ему на два года запретили работать в органах местного самоуправления. Суд также обязал его полностью возместить нанесённый бюджету ущерб.

