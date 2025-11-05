В Башкирии после рейда 67 иностранцам запретили въезд в Россию

21:48, 05 ноя 2025

Полиция в Башкирии завершила операцию «Нелегал-2025», направленную на борьбу с незаконной миграцией. В ходе проверки было выявлено свыше 400 нарушений законодательства.

По итогам рейда 67 иностранным гражданам запретили въезд на территорию России. Кроме того, власти приняли решение о выдворении 73 человек и депортации ещё двоих.

Среди прочего, во время операции были задержаны трое разыскиваемых: двое находились в федеральном розыске, а один — в международном.

Большинство нарушений было связано с незаконным пребыванием и трудоустройством. Полицейские установили 170 нарушений правил въезда и проживания, 147 фактов несоблюдения режима пребывания, а также 34 случая нелегальной работы. Ответственность понесут и 57 работодателей, которые незаконно нанимали иностранных сотрудников.

Автор: Семен Подгорный