Бывшего главу уфимского завода обвиняют в хищении средств через фирму жены

22:38, 06 ноя 2025

В Уфе возбудили уголовное дело против Дениса Петрова, бывшего директора тепловозоремонтного завода. По версии следствия, он выводил деньги предприятия через контракты с собственной женой, которая зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.

С 2020 по июль 2025 года, пока Петров руководил заводом, его жена оказывала предприятию транспортные услуги. За это время на её счёт перевели 200 млн рублей. Следователи считают, что тарифы были значительно выше рыночных.

Кроме того, в январе 2024 года завод арендовал у неё офис площадью 200 м² за 400 тысяч рублей в месяц. По данным правоохранителей, реальной потребности в этом помещении у предприятия не было. Ущерб только от аренды следствие оценивает в 3,7 млн рублей.

Схема вскрылась во время проверки финансовой деятельности завода. Дениса Петрова допросили в качестве подозреваемого, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследованием занимаются Главное следственное управление МВД по Башкортостану и отдел экономической безопасности Уфы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Главу сельсовета в Башкирии осудили за мошенничество

Автор: Семен Подгорный