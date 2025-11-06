Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Уфимец получил восемь лет колонии за убийство бабушки

Уфимец получил восемь лет колонии за убийство бабушки

22:55, 06 ноя 2025

31-летнего жителя Уфы приговорили к восьми годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил свою 87-летнюю бабушку. Об этом сообщила прокуратура Башкортостана.

Преступление произошло в июне 2025 года. Мужчина систематически избивал пожилую женщину, которая была беспомощна и нуждалась в уходе. Во время очередного нападения он нанёс ей не менее десяти ударов руками и костылём по голове и телу.

После избиения пенсионерку госпитализировали, но врачи не смогли её спасти — от полученных травм она скончалась в больнице.

Октябрьский районный суд Уфы признал внука виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. На суде мужчина полностью признал свою вину.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии дачник из ревности зарезал сожительницу и её знакомого

Читайте также:

В Башкирии дачник из ревности зарезал сожительницу и её знакомого
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство суд
Читайте также

В Башкирии мужчина получил восемь лет за смертельную драку в клубе
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина получил восемь лет за смертельную драку в клубе
Уфимец получил 2,5 года колонии за поджог дома сожительницы
Человек и закон в Башкирии
Уфимец получил 2,5 года колонии за поджог дома сожительницы
В Башкирии мужчина получил 8 лет за смертельные побои из-за ревности
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина получил 8 лет за смертельные побои из-за ревности
Забил сожительницу табуретом: житель Башкирии получил 8 лет строгого режима
Человек и закон в Башкирии
Забил сожительницу табуретом: житель Башкирии получил 8 лет строгого режима


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен