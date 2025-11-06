Уфимец получил восемь лет колонии за убийство бабушки
22:55, 06 ноя 2025
31-летнего жителя Уфы приговорили к восьми годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил свою 87-летнюю бабушку. Об этом сообщила прокуратура Башкортостана.
Преступление произошло в июне 2025 года. Мужчина систематически избивал пожилую женщину, которая была беспомощна и нуждалась в уходе. Во время очередного нападения он нанёс ей не менее десяти ударов руками и костылём по голове и телу.
После избиения пенсионерку госпитализировали, но врачи не смогли её спасти — от полученных травм она скончалась в больнице.
Октябрьский районный суд Уфы признал внука виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. На суде мужчина полностью признал свою вину.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.