Уфимец получил восемь лет колонии за убийство бабушки

22:55, 06 ноя 2025

31-летнего жителя Уфы приговорили к восьми годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил свою 87-летнюю бабушку. Об этом сообщила прокуратура Башкортостана.

Преступление произошло в июне 2025 года. Мужчина систематически избивал пожилую женщину, которая была беспомощна и нуждалась в уходе. Во время очередного нападения он нанёс ей не менее десяти ударов руками и костылём по голове и телу.

После избиения пенсионерку госпитализировали, но врачи не смогли её спасти — от полученных травм она скончалась в больнице.

Октябрьский районный суд Уфы признал внука виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. На суде мужчина полностью признал свою вину.

Автор: Семен Подгорный