В Башкирии раскрыли убийство 13-летней давности

Следственный комитет Башкирии завершил расследование убийства 23-летнего предпринимателя из Стерлитамака Руслана Г., пропавшего в 2011 году. Обвиняемые — двое его знакомых, которые, по версии следствия, убили молодого человека, чтобы забрать у него 100 тысяч рублей.

24 марта 2011 года Руслан Гатауллин поехал покупать автомобиль и не вернулся. У него с собой была крупная сумма денег. Помощь в поиске машины ему предложил знакомый Антон Иванов. Под предлогом осмотра автомобиля Иванов со своим приятелем выманили Руслана в лесополосу под Стерлитамаком. Там на него напали, убили и спрятали тело, чтобы завладеть деньгами. Один из нападавших был должен банку по кредитам.

Дело оставалось нераскрытым 13 лет. В 2011 году Иванова допрашивали, но улик для предъявления обвинения не хватило. Осенью 2024 года криминалисты вернулись к делу и смогли отследить номер телефона, с которого звонили Руслану. Владельцем оказался друг Иванова. Он сознался в убийстве и указал место, где было спрятано тело.

Осенью 2024 года останки были найдены, а весной 2025-го экспертиза подтвердила личность погибшего. Несмотря на первоначальное признание, теперь оба обвиняемых отрицают свою вину. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

