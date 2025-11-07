Жительницу Уфы обязали вернуть государству 450 тысяч рублей маткапитала

21:52, 07 ноя 2025

Суд обязал жительницу Уфы вернуть более 450 тысяч рублей, полученных в качестве материнского капитала. Прокуратура Советского района выяснила, что женщина потратила деньги незаконно.

Она получила от государства целевой заём на строительство дома в Кармаскалинском районе. Средства поступили на её счёт, однако дом так и не был построен. Кроме того, женщина нарушила ключевое требование закона — не оформила земельный участок в долевую собственность своих детей.

Чтобы вернуть деньги государству, прокуратура обратилась в суд, который полностью удовлетворил иск и обязал женщину вернуть всю сумму. Исполнение этого решения находится на контроле у прокуратуры. Ведомство следит, чтобы средства господдержки использовались по назначению.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash