В Стерлитамаке задержали молодых людей за торговлю банковскими картами

В Стерлитамаке задержали молодых людей за торговлю банковскими картами

22:20, 07 ноя 2025

В Стерлитамаке полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, которые продавали и перепродавали банковские карты. Такие карты часто используют мошенники для кражи денег, поэтому их продажа — это уголовное преступление.

По версии следствия, в начале сентября один из 18-летних участников схемы продал свои карты неизвестному лицу за 12 тысяч рублей. Другой его ровесник продал свою карту 21-летнему знакомому через мессенджер за 5 тысяч рублей. Старший из них затем перепродавал полученные карты третьим лицам.

Все трое задержаны и уже признались в содеянном. На 18-летних продавцов завели уголовные дела по статье о неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ), а на 21-летнего перекупщика — по той же статье, но с более строгой квалификацией (ч. 5 ст. 187 УК РФ). До суда все трое находятся под подпиской о невыезде.

