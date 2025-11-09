Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Жителя Уфы, пытавшегося взорвать соседа, отправили на принудительное лечение

Жителя Уфы, пытавшегося взорвать соседа, отправили на принудительное лечение

22:02, 09 ноя 2025

Суд вынес решение по делу 66-летнего уфимца, который 13 октября 2024 года устроил взрыв газа в жилом доме на улице Ладыгина. Мужчину признали невменяемым и назначили принудительное лечение в стационаре.

На допросе он признался, что намеренно повредил газовую трубу в своей квартире. Таким образом он хотел убить соседа, который, по его словам, ранее его избил.

В результате взрыва и пожара сам виновник получил сильные ожоги и попал в городскую больницу № 18. Находившаяся с ним в квартире 31-летняя женщина получила осколочные ранения, её доставили в больницу № 21. Сосед, на которого было направлено нападение, не пострадал.

Взрывная волна повредила имущество: выбило окна в квартире виновника, в подъезде и в квартире этажом выше.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жительницу Уфы обязали вернуть государству 450 тысяч рублей маткапитала

Читайте также:

Жительницу Уфы обязали вернуть государству 450 тысяч рублей маткапитала
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
Читайте также

В Уфе от взрыва газового баллона женщина получила страшные ожоги
Происшествия в Башкирии
В Уфе от взрыва газового баллона женщина получила страшные ожоги
В Уфе две школьницы попали в больницу из-за неисправного тостера
Происшествия в Башкирии
В Уфе две школьницы попали в больницу из-за неисправного тостера
Виновника смертельного ДТП в Башкирии направили на принудительное лечение
Человек и закон в Башкирии
Виновника смертельного ДТП в Башкирии направили на принудительное лечение
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 86-летняя женщина погибла возле кухонной плиты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен