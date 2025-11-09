Жителя Уфы, пытавшегося взорвать соседа, отправили на принудительное лечение

22:02, 09 ноя 2025

Суд вынес решение по делу 66-летнего уфимца, который 13 октября 2024 года устроил взрыв газа в жилом доме на улице Ладыгина. Мужчину признали невменяемым и назначили принудительное лечение в стационаре.

На допросе он признался, что намеренно повредил газовую трубу в своей квартире. Таким образом он хотел убить соседа, который, по его словам, ранее его избил.

В результате взрыва и пожара сам виновник получил сильные ожоги и попал в городскую больницу № 18. Находившаяся с ним в квартире 31-летняя женщина получила осколочные ранения, её доставили в больницу № 21. Сосед, на которого было направлено нападение, не пострадал.

Взрывная волна повредила имущество: выбило окна в квартире виновника, в подъезде и в квартире этажом выше.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Жительницу Уфы обязали вернуть государству 450 тысяч рублей маткапитала

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео