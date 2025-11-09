Все новости Уфы и Башкортостана
Водителю из Башкирии грозит до двух лет тюрьмы за поддельные права

22:11, 09 ноя 2025

В селе Кушнаренково 23-летний водитель Ford Focus попался с фальшивыми правами, которые он купил в интернете за 100 тысяч рублей. Теперь ему грозит уголовное дело и лишение свободы.

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на улице Олимпийской для проверки. Водитель показал электронную версию удостоверения, но инспекторы выяснили по базе данных, что документ принадлежит другому человеку.

Молодой человек рассказал, что заказал права в сети, поверив обещанию продавца, что документ пройдёт любые проверки.

В итоге автомобиль отправили на штрафстоянку. Против водителя готовят к возбуждению уголовное дело за использование поддельных документов (ст. 327 УК РФ), по которой ему может грозить до двух лет тюрьмы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия в кушнаренковском районе подделка документов
