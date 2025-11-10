Заказчика покушения на экс-мэра Уфы приговорили к 8,5 годам

22:25, 10 ноя 2025

Мужчину, который организовал покушение на бывшего главу администрации Уфы Сергея Грекова, суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы. Мотивом преступления стала месть, сообщил глава Управления уголовного розыска МВД по Башкирии Алексей Солодянкин.

По данным следствия, осуждённый винил Грекова в смерти своего брата, который когда-то работал на экс-чиновника. Для убийства он приобрёл боевой пистолет и нашёл исполнителя.

Полиция узнала о готовящемся преступлении в конце 2024 года. Чтобы задержать заказчика, оперативники провели спецоперацию: они инсценировали убийство и арестовали организатора в момент передачи денег «киллеру».

Сергей Греков возглавлял администрацию Уфы с января 2021 по февраль 2022 года, а после отставки занялся бизнесом. Официально имя потерпевшего не раскрывалось, но источник в силовых структурах подтвердил, что целью покушения был именно он.

Автор: Семен Подгорный