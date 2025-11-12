Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе руководство гимназии обвиняют в мошенничестве с выплатами на 585 тысяч рублей

19:54, 12 ноя 2025

Бывший директор и завуч одной из уфимских гимназий стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с декретными пособиями. По данным прокуратуры, они организовали схему, которая позволила незаконно получить из Социального фонда 585 тысяч рублей.

Следствие установило, что в феврале 2023 года руководитель и её заместитель фиктивно трудоустроили в гимназию дочь завуча. Беременную девушку оформили на должность учителя английского языка, однако фактически она не работала и уроки не проводила. Вскоре «сотрудница» ушла в декретный отпуск.

Для получения выплат она предоставила в региональное отделение Соцфонда поддельные справки о своей работе. На основании этих документов ей неправомерно начислили единовременное пособие по рождению ребёнка и ежемесячные выплаты по уходу за ним.

После прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело. Бывших директора и завуча обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

