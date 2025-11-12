Все новости Уфы и Башкортостана
Пьяный водитель насмерть сбил 12-летнюю девочку на велосипеде в Башкирии

20:49, 12 ноя 2025

В Альшеевском районе будут судить 43-летнего местного жителя, который насмерть сбил 12-летнюю девочку. Уголовное дело передано в суд.

Авария произошла вечером 18 августа 2025 года в селе Аксеново. Девочка ехала на велосипеде по улице Вокзальной, когда её сбил автомобиль «ВАЗ-2114». От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Водитель был пьян. Выяснилось, что ранее его уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, но он проигнорировал запрет и снова сел за руль.

Мужчина полностью признал вину. Теперь суд определит для него меру наказания.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Альшеевский район происшествия в Альшеевском районе дтп в Альшеевском районе
