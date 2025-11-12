Все новости Уфы и Башкортостана
Жителя Башкирии осудили за продажу «шпионских» толстовок

21:03, 12 ноя 2025

34-летний житель Башкирии получил штраф в 80 тысяч рублей за продажу устройств для скрытого наблюдения. Суд признал его виновным в незаконном обороте специальных технических средств.

В мае 2024 года мужчина продал двум клиентам комплекты для слежки на общую сумму 75 тысяч рублей. Под видом обычных толстовок скрывались системы удаленного видеонаблюдения. Внутри были вшиты Wi-Fi камера с блоком управления и аккумулятором, а в комплект входил радиомикрофон, замаскированный под телефонную гарнитуру с микронаушником.

Экспертиза подтвердила, что такое оборудование относится к спецсредствам для негласного получения информации. Покупка и продажа подобных устройств в России запрещены законом.

Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Приговор пока не вступил в законную силу.

Жители Башкирии попались на шпионском оборудовании во время сдачи экзамена в ГИБДД

