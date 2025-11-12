Экс-директор управляющей компании в Уфе довел фирму до банкротства на 29 млн рублей

21:08, 12 ноя 2025

В Уфе бывший руководитель управляющей компании предстанет перед судом. Его обвиняют в умышленном банкротстве, хищении средств и неисполнении судебных решений.

По данным прокуратуры, с 2022 по 2024 год директор снимал деньги со счетов компании и тратил их на себя. Таким образом он похитил более 6,6 млн рублей. Из-за этого фирма не могла рассчитаться с кредиторами, и её долг вырос почти до 29 млн рублей. В итоге компанию признали банкротом.

Кроме того, руководитель игнорировал постановления суда о взыскании задолженности. Вместо того чтобы погашать долги, он продолжал выводить деньги.

Свою вину мужчина не признаёт. Дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.

