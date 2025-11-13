Все новости Уфы и Башкортостана
Невролога из Башкирии осудили на 5 лет за продажу больничных

19:32, 13 ноя 2025

13 ноября Белорецкий межрайонный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима 38-летнего невролога Бурзянской центральной районной больницы. Его признали виновным во взяточничестве и служебном подлоге — врач за деньги выписывал поддельные листки нетрудоспособности.

Как установило следствие, с октября 2023 по март 2025 года медик, работавший в селе Старосубхангулово, оформил более десяти фальшивых больничных. Он выдавал документы без осмотра пациентов и заработал на этом 49 тысяч рублей. В суде врач полностью признал свою вину.

Помимо тюремного срока, осужденному назначили штраф в размере 120 тысяч рублей и запретили заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет после освобождения. Незаконно полученные деньги — 49 тысяч рублей — будут конфискованы. Врача взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

