Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии

19:55, 13 ноя 2025

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование гибели сотрудника на «Зирганском элеваторе». Это произошло после того, как мать погибшего обратилась к нему через социальную сеть «ВКонтакте».

Трагедия случилась в мае: молодой человек сорвался с высоты из-за обрушения несущей плиты и погиб на месте от травм. Следствие считает, что на предприятии были нарушены правила техники безопасности.

По факту гибели возбуждено уголовное дело. Глава СК по Башкирии Владимир Архангельский теперь обязан лично доложить Бастрыкину о ходе расследования и его результатах.

Автор: Семен Подгорный