В Белебее арестовали женщину за нападение на знакомого с молотком

19:59, 13 ноя 2025

Суд в Белебее заключил под стражу 38-летнюю местную жительницу до 12 января 2026 года. Её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации прокуратуры, вечером 3 ноября женщина выпивала в компании двух приятелей. Во время ссоры с одним из них она схватила молоток и несколько раз ударила его по голове.

Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится в коме.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ход расследования контролирует прокуратура Башкортостана.

