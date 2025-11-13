В Белебее арестовали женщину за нападение на знакомого с молотком
19:59, 13 ноя 2025
Суд в Белебее заключил под стражу 38-летнюю местную жительницу до 12 января 2026 года. Её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По информации прокуратуры, вечером 3 ноября женщина выпивала в компании двух приятелей. Во время ссоры с одним из них она схватила молоток и несколько раз ударила его по голове.
Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится в коме.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Ход расследования контролирует прокуратура Башкортостана.
Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ / телеграм-канал
