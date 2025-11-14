Все новости Уфы и Башкортостана
Бывших приставов в Башкирии будут судить за продажу арестованного имущества

15:32, 14 ноя 2025

В Башкирии двое бывших судебных приставов предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. По данным прокуратуры, они незаконно продавали арестованную технику, а деньги забирали себе.

Схема вскрылась в марте 2025 года. Заместитель начальника отдела приставов Миякинского района и его коллега вели дело о взыскании долгов с сельхозпредприятия. На ферме в селе Зильдярово они обнаружили кормораздатчик. Вместо того чтобы арестовать технику и выставить на торги, как того требует закон, они решили продать её напрямую.

Приставы договорились с руководителем другой компании о продаже кормораздатчика за 100 тысяч рублей. При получении денег замначальника задержали сотрудники ФСБ.

В ходе расследования выяснилось, что это был не первый случай. В феврале те же приставы продали сеялки этого же должника местному бизнесмену за 50 тысяч рублей. Общая сумма незаконных сделок составила 150 тысяч.

Теперь уголовное дело рассмотрит Стерлибашевский межрайонный суд. Бывшим сотрудникам вменяют мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

