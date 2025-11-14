Все новости Уфы и Башкортостана
Суд обязал участника мошеннической схемы вернуть 2,3 млн рублей жительнице Нефтекамска

Суд обязал участника мошеннической схемы вернуть 2,3 млн рублей жительнице Нефтекамска

15:40, 14 ноя 2025

Житель Челябинской области вернёт 2,3 млн рублей 47-летней женщине из Нефтекамска, которая стала жертвой телефонных мошенников. Такое решение вынес суд по иску городской прокуратуры.

Схема обмана произошла в апреле 2024 года. Женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником сотового оператора. Он заявил, что срок действия её сим-карты истекает, и для продления попросил продиктовать код из СМС.

Получив код, аферисты получили доступ к личным данным жертвы. После этого они убедили её взять кредит на 2,3 млн рублей и перевести всю сумму на счёт, который, как выяснилось, принадлежал жителю Челябинской области.

Прокуратура Нефтекамска обратилась в суд, чтобы взыскать деньги с владельца счёта как неосновательное обогащение. Суд полностью поддержал требование и обязал мужчину вернуть всю похищенную сумму пострадавшей.

