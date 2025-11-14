В Карталах задержали осуждённого из Башкирии, находившегося в розыске

15:49, 14 ноя 2025

На железнодорожном вокзале в Карталах (Челябинская область) сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнего уроженца Сибая. Мужчина находился в федеральном розыске, скрываясь от отбывания наказания.

Ранее суд приговорил его к условному сроку за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. По условиям приговора, он должен был регулярно отмечаться в инспекции, но не делал этого. Из-за нарушений Сибайский городской суд заменил ему условный срок на реальное заключение, после чего мужчину объявили в розыск.

Полицейские заметили разыскиваемого на первом этаже вокзала и опознали его по ориентировке. Задержанного доставили в отделение, а затем передали сотрудникам УФСИН по Башкирии. Теперь его отправят в колонию отбывать наказание.

Автор: Семен Подгорный