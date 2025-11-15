Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Стерлитамаке правозащитника арестовали по обвинению в мошенничестве

В Стерлитамаке правозащитника арестовали по обвинению в мошенничестве

22:02, 15 ноя 2025

Суд в Стерлитамаке арестовал 28-летнего правозащитника Дмитрия Черкасова до 6 января 2026 года. Его обвиняют в мошенничестве и подделке документов. По версии следствия, Черкасов брал деньги за юридические услуги, не имея профильного образования.

Следствие считает, что с января по апрель этого года он получил 380 тысяч рублей как минимум от четырех человек. Оказать обещанную юридическую помощь он не мог из-за отсутствия диплома.

Кроме того, Черкасова обвиняют в подделке документов. По данным дела, он использовал доверенность бывшей клиентки и подделал её подпись на акте об оказании услуг на 65 тысяч рублей, которые женщина ему не платила.

Этот поддельный документ он представил в суд, чтобы взыскать с другой стороны по делу клиентки несуществующие расходы на юриста. Обман вскрылся до того, как суд вынес решение. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Дмитрий Черкасов, Vk / Личный архив
Теги: Стерлитамак задержание арест
Читайте также

В Уфе руководство гимназии обвиняют в мошенничестве с выплатами на 585 тысяч рублей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе руководство гимназии обвиняют в мошенничестве с выплатами на 585 тысяч рублей
В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 19-летнего студента арестовали по обвинению в поджоге локомотива
В Уфе главу «Дирекции культурных программ» арестовали за хищение 33 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе главу «Дирекции культурных программ» арестовали за хищение 33 млн рублей
В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии адвоката будут судить за кражу 1,75 млн рублей у клиента


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен