В Стерлитамаке правозащитника арестовали по обвинению в мошенничестве

22:02, 15 ноя 2025

Суд в Стерлитамаке арестовал 28-летнего правозащитника Дмитрия Черкасова до 6 января 2026 года. Его обвиняют в мошенничестве и подделке документов. По версии следствия, Черкасов брал деньги за юридические услуги, не имея профильного образования.

Следствие считает, что с января по апрель этого года он получил 380 тысяч рублей как минимум от четырех человек. Оказать обещанную юридическую помощь он не мог из-за отсутствия диплома.

Кроме того, Черкасова обвиняют в подделке документов. По данным дела, он использовал доверенность бывшей клиентки и подделал её подпись на акте об оказании услуг на 65 тысяч рублей, которые женщина ему не платила.

Этот поддельный документ он представил в суд, чтобы взыскать с другой стороны по делу клиентки несуществующие расходы на юриста. Обман вскрылся до того, как суд вынес решение. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Дмитрий Черкасов, Vk / Личный архив