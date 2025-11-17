Все новости Уфы и Башкортостана
В башкирском Баймаке у водителя конфисковали Toyota Land Cruiser за повторную пьяную езду

В башкирском Баймаке у водителя конфисковали Toyota Land Cruiser за повторную пьяную езду

21:13, 17 ноя 2025

Суд в Баймаке постановил конфисковать у местного жителя внедорожник Toyota Land Cruiser за то, что он повторно сел за руль пьяным. Мужчину также лишили водительских прав на три года и четыре месяца и назначили год принудительных работ.

Как сообщает пресс-служба суда, инспекторы ГИБДД задержали водителя в августе 2025 года. Медицинская экспертиза подтвердила, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее этого мужчину уже судили за такое же нарушение.

На заседании водитель полностью признал вину. В течение года принудительных работ с его зарплаты будут удерживать 10% в доход государства.

