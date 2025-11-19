Пьяный водитель ВАЗа убил подростка на мопеде в Башкирии

22:00, 19 ноя 2025

В Башкирии суд вынес приговор 33-летнему водителю, по вине которого погиб 17-летний юноша. Мужчину приговорили к пяти годам и трем месяцам в колонии-поселении. Также он должен выплатить матери погибшего 800 тысяч рублей компенсации и не сможет управлять автомобилем два с половиной года.

Авария случилась в июне 2025 года на трассе Новобалапаново — Еникеево. Около полуночи водитель ВАЗ-2114, будучи пьяным, отвлекся на телефон. Машина пересекла сплошную линию, выехала на встречную полосу и врезалась в мопед «Альфа».

Подросток, управлявший мопедом, погиб на месте.

